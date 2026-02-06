Los nuevos tribunales de instancia de Albacete han sufrido "numerosas" incidencias informáticas en su primer mes

Archivo - La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha hecho una valoración este viernes del primer mes de la aplicación de los nuevos Tribunales de Instancia en Albacete durante una rueda de prensa previa al juramento de nuevos jueces destinados a la región que ha tenido lugar en el Palacio de la justicia, afirmando que "ha habido numerosas incidencias a nivel informático".

Astray ha calificado enero "como un mes muy complicado" en el que ha habido problemas a la hora de acceder al sistema informático para funcionarios, letrados o jueces sustitutos.

El organismo informático del Ministerio llegó a colapsar, según ha detallado la magistrada, explicando que aún "hay que adaptar el sistema a la nueva oficina de los Tribunales de Instancia y por tanto hay un periodo de caos a nivel de ejecución". "Hay que realizar una serie de ajustes en directorios, teléfonos y cartelerías equivocadas que han generado una sensación de desazón".

La presidenta ha añadido que frente a la deficiencia de plantilla del servicio común general, encargado de repartir a cada juzgado sus asuntos y que ahora tiene más tareas adscritas, los propios funcionarios están prolongando su jornada laboral en Albacete para evitar más retrasos en los procesos judiciales. "¿Hasta cuánto tiempo llega ese voluntarismo? No lo sabemos", ha manifestado Astray.

En Ciudad Real y Guadalajara, Astray ha destacado problemas con los servicios de los Juzgados de Violencia de nueva creación y ha pedido aumentar la plantilla para reducir las deficiencias.

La magistrada ha confiado en que algunas de las 12 nuevas juezas que han jurado cargo esta mañana (11 mujeres y un hombre) para Castilla-La Mancha, "estén a gusto y decidan quedarse en esta tierra" ante la necesidad de cubrir los puestos, ya que ninguna es originaria de la región.

Astray ha repetido su demanda al Consejero General del Poder Judicial de una veintena de nuevos jueces, frente a los cinco que les han concedido. "Hay mucha falta de órganos y de refuerzo que realizar, como en los Juzgados de Instancia o en lo Penal en Albacete y la Roda, pero estas nuevas juezas son recibidas como agua de mayo", ha valorado la presidenta.

Respecto a la mayoría de mujeres en la carrera judicial, representada en el juramento de este viernes, Astray lo ha visto como una confirmación de que "la oposición libre garantiza la presencia femenina en condiciones de igualdad"