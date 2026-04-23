Núñez, sobre el concepto "prioridad nacional" o "arraigo": "No me voy a perder en ninguna discusión semántica estéril"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este jueves que él no se va a "perder" en "ninguna discusión semántica estéril", respecto al concepto de "prioridad nacional" o "arraigo", ya que "no nos conducen a ningún sitio".

Preguntado en la rueda de prensa ofrecida en las Cortes regionales sobre las diferencias por el término entre Vox y PP, Núñez ha apuntado que a él lo que le importa es que allí donde ha habido elecciones "se pueda cumplir la voluntad popular".

"La voluntad popular de los extremeños era que María Guardiola fuera la presidenta de Extremadura. La voluntad popular de los aragoneses era que Jorge Azcón fuera el presidente de Aragón. Y la voluntad popular de los castellanoleoneses ha sido que Mañueco sea presidente y espero que haya un acuerdo pronto", ha dicho.

Además, y en la misma línea, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que la voluntad popular de los andaluces es que Juanma Moreno sea presidente dentro de tan solo un mes en el que se van a abrir las urnas en Andalucía.

"Allí donde ha habido elecciones el patrón se ha repetido: El PSOE baja, baja drásticamente, baja de manera importante, el Partido Popular mejora sus resultados y Vox crece. Y no hay mayorías absolutas y por lo tanto hay que llegar a acuerdos. A partir de ahí yo no me voy a perder, insisto, en discusiones semánticas que me parecen estériles", ha incidido Núñez.

Dicho lo cual, Núñez ha recalcado que él se va a centrar en aquellos contenidos programáticos que benefician al conjunto de los ciudadanos en Extremadura o en Aragón y que pueden mejorar los servicios públicos, que pueden mejorar la atención al ciudadano o que pueden, por ejemplo, bajar los impuestos.

"TRABAJAMOS PARA GANAR ELECCIONES"

"Nosotros trabajamos por ganar las elecciones, trabajamos porque el proyecto del Partido Popular que yo lidero en Castilla Mancha obtenga un respaldo mayoritario de los ciudadanos y podamos gobernar con nuestro programa, pero si no hay mayorías absolutas tendremos que explorar vías de acuerdo y en cada circunstancia y en función de los resultados llevará unas conversaciones y unos acuerdos", ha avisado.

Sobre si lo pactado en Extremadura va en detrimento de la población inmigrante, Núñez ha hecho hincapié en que la postura del PP con la inmigración es "muy clara". "Aquel que venga a Castilla-La Mancha o a España, si quiere, a trabajar, a contribuir, a integrarse y a participar del proyecto de país, tiene las puertas abiertas para hacerlo", pero "aquel que venga a delinquir tiene que salir de nuestro país".

Dicho esto, ha lamentado que "iniciar procesos de regularización masiva en el que personas con antecedentes penales van a obtener de manera automática la nacionalidad y los derechos de los españoles, a pesar de que están delinquiendo nuestro país, no es de recibo".

"Tenemos que tener una política migratoria que permita que todo el que venga a contribuir, que todo el que venga a hacer que nuestro país crezca, que venga a participar de nuestra sociedad, que venga a integrarse y que venga a trabajar, tiene que tener todas las facilidades para hacerlo, pero aquel que venga a delinquir tiene que salir inmediatamente", ha incidido el presidente del PP.