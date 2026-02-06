Empresa relacionada con la IA en Talavera creará decenas de puestos de trabajo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este viernes la implantación "en breves fechas" en Talavera de la Reina (Toledo) de una nueva empresa relacionada con la logística informática y la Inteligencia Artificial.

Lo ha anunciado precisamente desde la Ciudad de la Cerámica, donde ha acudido a la entrega de Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud.

Allí, en su intervención, ha desvelado que esta empresa creará "decenas de puestos de trabajo directos y, por supuesto, con el tiempo y en sus segundas fases, más".

"Una apuesta que va a ser muy importante que ya está en tramitación y que se suma a las muchas que ya, entre unos y otros, hemos ido consiguiendo que vengan", ha asegurado.