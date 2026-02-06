Page valora la gestión "seria" de Andalucía y le ofrece toda la ayuda que precise de Castilla-La Mancha

Caída del tendido eléctrico en la carretera de Villamartín a Bornos en la provincia de Cádiz provocado por la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este viernes su solidaridad con Andalucía ante el temporal que ha azotado a esta región y se ha ofrecido a prestarle toda la ayuda que precise.

"En eso consiste realmente ser buenos vecinos y buenos españoles", ha argumentado durante su intervención en el acto de entrega de Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

Además, ha valorado que desde Andalucía se está gestionado "con mucha seriedad" el temporal. "Lo está gestionando como debe, lo está gestionando bien", ha abundado.

Dicho esto, ha asegurado que cuando hay tragedias "del tipo que sea" lo que más le ha dolido es ver a representantes de algunos gobiernos hacer "cálculo político" y ver "a quién hay que echarle la culpa, a ver quién pierde votos o los gana".

"Eso es, además de inmoral" algo "verdaderamente torpe, absolutamente torpe", ha destacado García-Page, que ha reconocido que en Castilla-La Mancha "cada vez que hemos tenido que abordar una tragedia no hemos mirado si el alcalde es del PP, si es de Vox o si es del sursuncorda".

Al contrario, "nos hemos puesto a trabajar con la mejor voluntad de intentar arrimar sin acudir a la literalidad de la competencia de cada cual, simplemente intentando ser como las personas normales ante cualquier adversidad", ha finalizado.