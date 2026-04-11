Pareja agradece que 'La Anunciación', único vestigio del retablo de su iglesia, luzca en el Museo Diocesano de Sigüenza

El alcalde de Pareja, Javier del Río, visita el Museo Diocesano de Sigüenza. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pareja ha subrayado el valor histórico, cultural y simbólico 'La Anunciación', único fragmento conservado del antiguo retablo de la iglesia parroquial de la Asunción de Pareja, tras ser restituido esta semana por el Ministerio de Cultura al Museo Diocesano de Sigüenza.

Esta obra, según informa el Consistorio, constituye el único vestigio de un grandioso retablo del siglo XVI, completamente destruido al inicio de la Guerra Civil española.

"En aquel episodio fueron destruidos también archivos parroquiales, todas las imágenes religiosas y numerosos bienes litúrgicos, como consecuencia del saqueo sufrido por el templo", recuerda.

La pieza fue incautada en 1937 y trasladada a Madrid por una junta encargada de documentar los daños patrimoniales, dejando constancia del grave deterioro y vandalismo que había sufrido la iglesia y la ermita de Pareja. Tras décadas de custodia en el Museo del Prado, 'La Anunciación', ha sido finalmente depositada en el Museo Diocesano seguntino.

"Emociona a los parejanos pues estuvo en nuestra iglesia varios siglos, y por ello debe ser símbolo de encuentro y de entendimiento entre todos, así como un recordatorio permanente para que los errores acaecidos en nuestra historia jamás vuelvan a producirse", ha destacado el alcalde de Pareja, Javier del Río, que, junto al concejal Antonio Alcalá, ha visitado la obra.

En este sentido, ha destacado su importancia no solo artística, sino especialmente simbólica.

El Ayuntamiento ha querido agradecer expresamente la labor de todas las personas que han cuidado de esta pieza durante cerca de 90 años.

Asimismo, ha reconocido las gestiones realizadas por los párrocos de Pareja, Javier Lucía y Sergio Sánchez, así como por el delegado diocesano de Patrimonio, Miguel Angel Ortega, quien ha explicado a los ediles parejanos las características técnicas de la obra, y sus vicisitudes hasta regresar al Museo, así como a todo el Obispado de Sigüenza- Guadalajara, cuya implicación ha sido clave en este proceso.

Desde el punto de vista artístico 'La Anunciación' representa el pasaje bíblico en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María su maternidad. A pesar de ser un fragmento de pequeño tamaño, destaca por su delicadeza compositiva, la riqueza cromática y el detallismo característico del Renacimiento, reflejo de la calidad del conjunto original al que pertenecía.

La obra será próximamente restaurada y ya está protegida y expuesta en el museo para disfrute de todos, especialmente de los vecinos de Pareja que tendrán acceso gratuito al museo para conocer la obra y también 'El Cristo de marfil', del siglo XVI, procedente también de la iglesia de Pareja, que ya se encontraba en el Museo, tal y como ha trasladado el Delegado de Patrimonio a los ediles parejanos.