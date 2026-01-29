El Pleno de Guadalajara debate este viernes los presupuestos de 2026 que ascienden a 103,2 millones de euros

El concejal de Economía y Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha cargado este jueves contra la oposición, a la que ha acusado de mantener una estrategia "destructiva, embustera y basada en la mentira", en vísperas del Pleno municipal de este viernes, en el que se debatirán y votarán tanto el proyecto de presupuestos para 2026 como las enmiendas presentadas por los grupos políticos.

En rueda de prensa, Esteban ha desmentido las afirmaciones del Grupo Socialista sobre un supuesto rechazo previo de sus enmiendas y ha insistido en que "todas están vivas para su debate y votación en el Pleno", al ser este el único órgano con competencia para rechazarlas.

En este sentido, ha acusado a la exconcejala de Hacienda y actual portavoz socialista, Lucía de Luz, de "mentir deliberadamente" sobre el procedimiento presupuestario.

El edil ha apoyado sus críticas en datos técnicos y ha señalado que la discrepancia real de la oposición con el presupuesto es mínima.

Según ha detallado, de las 62 enmiendas parciales presentadas por el PSOE, solo 20 son técnicamente viables y suman 372.000 euros, lo que supone una disconformidad del 0,36% sobre el total del presupuesto, con una conformidad implícita del 99,64%.

En el caso del grupo Aike, ha indicado que de sus 29 enmiendas parciales, solo 12 serían viables, por un importe de 995.000 euros, el 0,96% del total.

Tras este análisis, Esteban ha defendido el proyecto presupuestario para 2026, que asciende a 103,2 millones de euros, un 3% más que el ejercicio anterior, y que se someterá a aprobación inicial en el Pleno ordinario del 30 de enero, sin grandes sorpresas de su aprobación ya que el equipo de Gobierno cuenta con mayoría para ello.

Esteban ha definido las cuentas como "equilibradas" y ha destacado que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento, manteniendo además la congelación de impuestos y tasas municipales por segundo año consecutivo.

El concejal ha subrayado el carácter inversor del presupuesto, con una partida inicial de 6,3 millones de euros que se verá incrementada con 12,1 millones adicionales procedentes de fondos europeos, ya confirmados.

Asimismo, ha remarcado los incrementos en áreas clave respecto al último presupuesto aprobado por el anterior gobierno socialista en 2023, como servicios públicos (+20%), transporte urbano (+41%), zonas verdes y medio ambiente (+53%), cultura (+23%) y políticas sociales, que alcanzan los 15 millones de euros.

TACHA DE "ABSURDAS" LAS CRÍTICAS DE ROJO SOBRE EL FUERTE

Durante su comparecencia, Esteban también se ha referido a la rehabilitación del Fuerte de San Francisco y ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla con su obligación de restaurar los edificios antes de su entrega al Ayuntamiento.

Ha calificado de "absurdas" las críticas del exalcalde Alberto Rojo sobre los futuros costes de mantenimiento y ha recordado que estos se presupuestan, como en cualquier infraestructura municipal, una vez finalizadas las obras.