PP acusa a PSOE de actual "sin escrúpulos y a costa de quien sea" tras la moción de censura en Tórtola de Henares

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Guadalajara ha acusado este martes al PSOE provincial de actuar "sin escrúpulos y a costa de quien sea" tras la moción de censura que ha derribado al Ejecutivo municipal del municipio alcarreño de Tórtola de Henares.

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha censurado la actuación del PSOE por apoyarse en una concejala no adscrita para hacerse con la Alcaldía.

"Es la doble vara de medir del PSOE quien se está dedicando a desestabilizar gobiernos para conseguir el poder a toda costa y a costa de quien sea", ha dicho Castillo recordando cómo hace unos meses "trató de 'comprar' la voluntad de dos concejalas de VOX para hacerse con la Alcaldía de El Casar o cómo en Pioz consiguió que dos concejales de Vox entraran a formar parte del gobierno socialista a cambio de sendos sueldos".

"No tienen escrúpulos, les da igual el pueblo o su situación, solo buscan los sillones y los sueldos", ha apuntado Castillo.

Por otra parte, ha elogiado la gestión del hasta ahora alcalde, Martín Vicente, apuntando que "llegó a la Alcaldía en 2011 cuando recogió el testigo de un gobierno socialista que dejó una deuda al pueblo de 800.000 euros; mientras que Vicente deja la Alcaldía con un saldo de unos 200.000 euros más un millón de euros que entrarán en el Ayuntamiento la próxima semana en concepto de licencia de obras del polígono industrial".

"Nadie podrá negar la dura e incansable labor que tanto Martín Vicente como sus concejales han llevado a cabo para poner en marcha las obras del polígono industrial; meses de negociaciones, reuniones y horas de trabajo para que los tortoleños disfruten de los beneficios de contar con 460.000 metros cuadrados netos de polígono industrial", ha añadido Castillo.

Por otro lado, Castillo ha criticado que la ya alcaldesa del PSOE manifestara en su intervención que ahora iba a contar con el apoyo de la Diputación y de la Junta, "como si hasta ahora estos dos instituciones no hubiesen colaborado todo lo posible por tener un gobierno del PP; todo ello con representantes de ambas instituciones presentes que han callado al oir sus palabras".