PP C-LM cree que debe ser el PSOE el que valore el inicio de 'caso Koldo' y pregunta si Page sigue confiando en Ábalos

Archivo - El exministro Jose Luis Ábalos (d), y el empresario Víctor de Aldama (i), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. - Pool - Archivo

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha considerado este martes que debería ser el PSOE quien valore el inicio del conocido como 'caso Koldo', ya que los que están investigados y pasarán por el juzgado son "varias personas de confianza del presidente del Gobierno, el jefe de Page, algunos números 2 de su partido" o el ex ministro José Luis Ábalos.

Sobre este último, Agudo, a preguntas de los medios, se ha preguntado si el PSOE regional y el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que llegó a decir que Ábalos era "un buen compañero al que le tocaba lidiar con asuntos espinosos pero que confiaba plenamente en él", sigue "manteniendo hoy" esa confianza.

De otro lado, sobre el juicio del 'caso Kitchen', que investiga el presunto operativo orquestado por la ex cúpula del Ministerio de Interior para vigilar al extesorero del PP Luis Bárcenas, y la petición de la abogada del PSOE solicitando que se investigue a la ex secretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos, la diputada del PP ha señalado que desde el PP no suelen hacer "valoración de asuntos relacionados con expresidentes de Castilla-La Mancha".

"No lo hacemos con Cospedal como tampoco lo hacemos con el señor Bono, ni el señor Barreda, ni los chanchullos que últimamente se van conociendo concretamente del expresidente --en referencia a Bono--", ha manifestado.

La secretaria regional del PP ha incidido en que tampoco se meten "en el trabajo de la justicia. No lo hacemos en ninguno de los casos que se están ahora mismo juzgando en los distintos tribunales y juzgados y cuando haya sentencia firme la valoraremos como siempre lo hacemos, con el máximo respeto a la justicia".