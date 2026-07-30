PP teme que para crear un Equipo ROCA en Las Pedroñeras se resten efectivos policiales en el resto de Cuenca

El diputado nacional del Partido Popular Daniel Pérez Osma. - EUROPA PRESS

CUENCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cuenca ha pedido que la constitución de un Equipo ROCA de la Guardia Civil en Las Pedroñeras no se haga a costa de quitar efectivos a otras zonas de la provincia. El diputado nacional del Partido Popular Daniel Pérez Osma ha explicado que han tenido conocimiento de la intención de poner en marcha este equipo especializado en robos en el campo gracias a las preguntas sobre seguridad en la provincia que han registrado en los últimos meses en el Congreso de los Diputados.

Tras conocer estos planes para montar el equipo ROCA de Las Pedroñeras, los 'populares' han registrado otra serie de preguntas para averiguar "si el Gobierno va a reforzar la seguridad o simplemente lo que va a hacer es mover recursos de un sitio a otro, cosa que desde el Partido Popular no vamos a consentir".

Del mismo modo, desde el PP han preguntado si va a haber más agentes y medios materiales para este dispositivo que se quiere poner en marcha en la localidad ajera. "No queremos un equipo ROCA que deje más débiles a los municipios de pueblos más pequeños que hoy, más que nunca, necesitan a la Guardia Civil", ha enfatizado.

Pérez Osma defiende que la seguridad "ni puede ni debe convertirse en un debate, ni en propaganda ni en intercambio de titulares, porque los vecinos de Cuenca están preocupados, por mucho que los dirigentes del Partido Socialista de Cuenca digan lo contrario".

"Se está produciendo un aumento de robos y eso se ve en el día a día", ha insistido Pérez Osma, que además ha esgrimido los datos de criminalidad del primer trimestre del año difundidos por el Ministerio del interior para mostrar que los datos respaldan esa sensación ciudadana.

El diputado también ha subrayado la "defensa a ultranza de los cuerpos de seguridad del estado por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo" y la "profesionalidad" de los agentes de la Guardia Civil, "que hacen su trabajo muchas veces, como es el caso de la provincia de Cuenca, con plantillas muy ajustadas y pocos recursos".

Pérez Osma ha puesto también como ejemplo de la preocupación por la seguridad la iniciativa del Ayuntamiento de Casasimarro, que ha decidido reforzar el cuerpo de la policía local, "porque el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los vecinos, lo que nos obliga a los alcaldes a tirar de recursos propios".