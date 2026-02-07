La presa de Torre de Abraham en Ciudad Real alivia agua por primera vez en trece años

La presa de Torre de Abraham, la de mayor capacidad de la provincia de Ciudad Real, ha comenzado esta noche a aliviar por primera vez en trece años - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

La presa de Torre de Abraham, la de mayor capacidad de la provincia de Ciudad Real, ha comenzado esta noche a aliviar por primera vez en trece años, desde el 2 de abril de 2013, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana en un comunicado.

El organismo de cuenca mantiene 17 estaciones de aforo con aviso rojo, mientras que 22 presas se encuentran aliviando agua "de forma preventiva y controlada" a fin de laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad.

En concreto, las estaciones que superan el umbral de aviso hidrológico rojo son Bañuelos en Fernán Caballero, en el término municipal de Fernán Caballero, donde también lo hace la de Becea a.ab. Gasset; la de Guadiana en Puebla de Don Rodrigo, en Puebla de Don Rodrigo; la de Guadiana a. ab. Orellana, en Orellana la Vieja, y la de Guadiana en Villanueva de la Serena, perteneciente al término municipal de Don Benito.

A su vez, el aviso rojo también se extiende a Ruecas a.ab. Azud de Lavadero (Logrosán); Ruecas en Hernán Cortés (Don Benito); Guadiana en Valverde de Mérida (Villagonzalo);Guadiana a.ab. Montijo (Mérida); Lácara a.ab. Canchales (La Garrovilla); Guadajira en Guadajira (Talavera la Real); Alcazaba en Montijo (Montijo), y Lorianilla en Montijo (Pueblonuevo del Guadiana).

Por su parte, Albuera en Talavera (Talavera la Real); Zapatón a.ab. Villar del Rey (Villar del Rey); Gévora en Valdebótoa (Valdebótoa), y Azud de Badajoz (Badajoz), también son estaciones de aforo con aviso rojo.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Como presas aliviando se encuentran, según la última actualización de la CHG, la de Azud de Malagón, que deriva a Gasset por el canal; Gasset con apertura parcial de compuertas; Vicario, con apertura parcial de compuertas de aliviadero; Torre de Abraham, en situación de aliviado natural; Cijara, con apertura parcial de compuertas de aliviadero, y García de Sola y Orellana, ambas en situación de turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero.

A estas presas se suman las de Zújar, en situación de turbinado a río; Cancho del Fresno, con apertura parcial desagüe de fondo; Ruecas, con aliviado natural y apertura de desagüe de fondo; Azud de lavadero, que envía agua a Sierra Brava a través del canal de las Dehesas y que a su vez se encuentra en situación de aliviado natural y apertura de desagües de fondo.

Por su parte, la presa de Gargáligas envía agua a Orellana a través del canal de las Dehesas y se encuentra aliviando de manera natural, mientras que la Cubilar envía agua a Sierra Brava a través del canal de las dehesas y mantiene la apertura parcial de los desagües de fondo.

En el caso de las de Los Molinos, Villalba de los Barros y Tentudía, todas alivian de manera natural; mientras que la de Proserpina mantiene abiertos de manera parcial los desagües de fondo y alivia de manera natural, y la de Villar del Rey se encuentra en situación de aliviado natural y turbinado a río.

Aliviando agua de manera natural y con apertura de desagües de fondo se encuentra la presa de Los Canchales, mientras que la de Homo Tejero alivia de manera natural y mantiene abiertos de manera parcial los desagües de fondo.

La presa de La Colada también mantiene apertura parcial de desagüe de fondo, mientras que El Boquerón alivia agua de manera natural.

A su vez, es importante recordar que la activación de un aviso por desembalses significativos implica la notificación inmediata a las autoridades de Protección Civil para la adopción de las medidas oportunas.