La presidenta de la patronal subraya la fortaleza del sector automovilístico en el Salón de Automóvil de Guadalajara

GUADALAJARA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Automóvil de Guadalajara ha alcanzado este año su mayoría de edad con una inauguración que ha reunido a las principales autoridades locales y regionales en el Palacio Multiusos, entre ellas, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, que ha abierto oficialmente la edición de un evento que se prolongará hasta el sábado, convirtiendo el Palacio Multiusos en un gran concesionario con 32 marcas y 16 expositores.

"Este salón no es solo una exposición de vehículos, es una muestra del dinamismo económico de Guadalajara y de la fuerza de su sector empresarial", ha destacado García, quien ha agradecido el esfuerzo de los concesionarios, talleres y trabajadores que "año tras año apuestan por mantener vivo este escaparate del motor".

Durante tres días, el Palacio Multiusos se transformará en un gran espacio de exposición y venta, abierto de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida, donde los visitantes podrán conocer las novedades del mercado, comparar modelos y, como ha señalado la presidenta, "hacer realidad el sueño de un nuevo vehículo".

García ha tenido también palabras de agradecimiento para las entidades financieras presentes, como BBVA Consumer Finance, "cuyo apoyo facilita que muchos compradores puedan dar el paso hacia un coche nuevo".

GUADALAJARA, UNA CIUDAD QUE SE MUEVE

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recordado que el Salón "ha crecido año tras año hasta consolidarse como una cita imprescindible", alcanzando ahora su "mayoría de edad". Ha subrayado su importancia del sector en la economía local: "Guadalajara es una de las ciudades donde el sector automovilístico tiene mayor peso, y eso se nota en su capacidad de resistencia y adaptación".

La regidora ha cerrado su intervención lanzando un nuevo reto: "¿Por qué no pensar también en una feria de maquinaria agrícola en el futuro?".

Por su parte, el director general de Empresas de Castilla-La Mancha y exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago Baeza, ha aportado algunos datos que confirman el buen momento del sector: "en los nueve primeros meses del año, las ventas de vehículos en Castilla-La Mancha han crecido un 10,4%, y en Guadalajara el incremento ha sido aún mayor, del 16%".

Baeza ha destacado que la confianza empresarial también crece en la región: "el índice de confianza se sitúa en 148 puntos, doce por encima de la media nacional", ha dicho. "Estos datos demuestran --ha añadido-- que en Castilla-La Mancha se están haciendo las cosas bien, en colaboración con empresarios y sindicatos, dentro del marco del Plan Adelante y de iniciativas como Impulsa Guadalajara". El responsable autonómico animó además a los empresarios a presentar sus candidaturas a los Premios al Mérito Empresarial, cuyo plazo de presentación finaliza el 10 de noviembre.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO PROVINCIAL

El diputado provincial Raúl de la Fuente ha cerrado el acto subrayando el papel del Salón como motor económico. "No es solo una exposición, es una muestra del dinamismo y la capacidad de colaboración de un sector que impulsa el desarrollo de Guadalajara", ha dicho.

Ha recordado, además, como este tipo de eventos benefician no solo al automóvil, sino también a la hostelería, el comercio y los servicios, "generando actividad y riqueza para todos".

De la Fuente ha elogiado la coordinación institucional bajo el paraguas de Impulsa Guadalajara, donde trabajan de la mano la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta, la CEOE y los agentes sociales.

El objetivo, según coincidieron los intervinientes, es ambicioso: superar los 157 vehículos vendidos en la pasada edición. En todo caso, con un 16% más de ventas en lo que va de año, las expectativas son optimistas.