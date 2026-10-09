Prisión provisional para el detenido en Arenales de San Gregorio tras ser sorprendido con 556 kilos de cocaína

Archivo - La operación policial en Arenales se salda con 556 kilos de cocaína intervenidos y un detenido - MANCHA INFORMACIÓN - Archivo

CIUDAD REAL 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El detenido este jueves en una operación antidroga desarrollada en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) irá a presión provisional comunicada y sin fianza en la cárcel de Herrera de La Mancha por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que el Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva. Una decisión rechazada por la defensa por entender que no concurren los presupuestos necesarios para su adopción.

De su lado, la defensa ejercida por José Cabrejas, de Cabrejas Abogados, solicita la posibilidad de comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o prestación de fianza de 25.000 euros, "pero todas ellas resultan insuficientes para evitar el riesgo de fuga por cuanto que, ante lo elevado de las penas en que pudiera incurrir y su falta de arraigo, no constituyen garantía suficiente para sujetar al investigado".

En sus Fundamentos de Derecho, el juez recuerda que la prisión provisional es una medida cautelar restrictiva de la libertad personal cuya aplicación debe realizarse conforme a los presupuestos establecidos en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, que viene reiterando que esta medida cautelar debe ser de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional, proporcionada y encaminada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos.

"La prisión provisional, por tanto, está supeditada en su aplicación a su estricta necesidad, de ahí que su adopción deba acordarse de conformidad con los presupuestos establecidos, y es subsidiaria, en cuanto ha de valorarse no sólo su eficacia, sino si es posible su sustitución por otras medidas cautelares de menor intensidad coactiva", asevera el texto del auto.

Tras analizar si en este caso concurren los presupuestos y requisitos necesarios para acordar una medida tan restrictiva para los derechos de las personas como la prisión provisional, entiende el juez que consta en la causa la existencia de hechos que revisten caracteres de delito castigado con pena de prisión superior a dos años. Los hechos por los que será juzgado pueden acarrear desde nueve y hasta trece años de prisión.

INDICIOS DE CRIMINALIDAD

Los indicios de criminalidad resultan "contundentes" para el juez, que relata que el detenido fue sorprendido la madrugada del jueves en pleno traslado de paquetes que han dado resultado positivo al narcotest en cocaína, maniobra que se estaba realizando desde una casa rural y hasta un vehículo aparcado en la vía pública.

En el coche al que se trasladaban los paquetes que resultaron ser de cocaína había dos compartimentos abiertos en la zona de los pies tanto del conductor como del acompañante, con más paquetes de las mismas características.

Ello motivó la solicitud de entrada y registro en la casa rural de la que salía el detenido para trasladar los paquetes hasta el vehículo. Tras el registro y los posteriores test, el resultado definitivo fue de 556,8 kilogramos de cocaína.

"Nos encontramos ante la incautación de una elevada cantidad de kilogramos de cocaína en paquetes de un kilo. De ahí los claros indicios de comisión del delito señalado", explica el juez, que añade que "existen motivos bastantes en la presente causa para creer responsable del delito señalado al investigado".

El investigado fue sorprendido por la Guardia Civil trasladando paquetes de la casa rural al vehículo señalado, encontrándose en el interior del mismo con dos paquetes en las manos y más paquetes escondidos en los compartimentos del coche.

Además, el vehículo, según consta en la documentación, fue adquirido por él, y consta que la casa rural estaba en esa fecha alquilada a su nombre.

"De ahí, pues, los indicios de conexión y dominio del investigado con las sustancias intervenidas que determinan, en definitiva, indicios de comisión, como autor, del delito de tráfico de drogas", agrega el auto. Considera igualmente que en el presente caso existe "un elevado riesgo de fuga".

La detención, practicada en torno a las 23.30 horas del miércoles, generó gran expectación entre los vecinos de este municipio ciudadrealeño.