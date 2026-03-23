PSOE replica a Tellado que a hay otros parlamentos que con la misma población que C-LM triplican el número de diputados

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha replicado al secretario general del PP, Miguel Tellado, que hay otros parlamentos regionales que, con la misma población que Castilla-La Mancha, triplican el número de diputados.

Tellado, este sábado desde Layos, hacía alusión a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, para reseñar que "los castellanomanchegos no están preocupados por que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya más diputados, como cree Emiliano García-Page".

"En Castilla-La Mancha tenemos tres veces menos diputados por población que esos que han venido de Castilla y León, de Galicia o de Madrid a dar lecciones, y desde luego, tenemos muchos más médicos que los que estas comunidades tienen al frente de sus servicios públicos sanitarios", ha respondido la portavoz socialista.

Asimismo, ha criticado que el PP regional no es de fiar ni tiene capacidad "para hablar de nada" porque está "intervenido" por Génova y tiene un líder, Paco Núñez, que "no manda".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE y recordando que este fin de semana los 'populares' han recibido la visita de tres dirigentes del PP nacional, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, "para marcarles la hoja de ruta", ha quedado más claro aún que es necesario que venga "la troika del PP a Castilla-La Mancha a marcar la hoja de ruta, porque sabemos que Núñez no manda".

Abengózar ha apuntado que el hecho de que el PP "está intervenido" es algo que no solamente conocen los castellanomanchegos y las castellanomanchegas, sino que también saben dentro del propio PP, sus propios alcaldes y alcaldesas, y ha añadido que muestra de ello ha sido la "incapacidad" que han demostrado los 'populares' para negociar el Estatuto de Autonomía.

"Y ahora que les vemos continuamente hablar de recuperación de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha. ¿Tenemos que fiarnos de lo que dice Paco Núñez o de lo que le dicen desde Génova? Sabemos que el PP de esta región es el que eliminó la carrera profesional, el que recorta cuando llega al gobierno de las instituciones, el que deja de invertir en lo público y ahora exige. Pero tendrán que dejarle sus dirigentes desde Génova", ha trasladado.

En este punto, Abengózar ha reiterado que las negociaciones se llevarán a cabo "con quienes son de fiar, con los profesionales", no "con quien nos ha dejado tirados con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y con quien pone por delante de esta región los intereses de su partido a nivel nacional", ha aseverado.