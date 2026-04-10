Recuperados 3.000 euros procedentes de una estafa del 'hijo en apuros' a un ciudadano de Albacete

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ALBACETE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado recuperar, gracias a una investigación iniciada en Albacete, 3.008 euros procedentes de una estafa del "hijo en apuros" a un ciudadano de Albacete. El presunto estafador ha sido detenido en Valencia.

En este caso, manipularon a la víctima y la convencieron de que su hija se encontraba en una situación de emergencia y precisaba de dinero de manera urgente, logrando que realizase dos transferencias por un total de 5.798 euros.

El engaño comenzó con un mensaje de texto que llegó al teléfono móvil de la víctima. El estafador, suplantando la identidad de su hija, afirmaba encontrarse en una situación de emergencia, por lo que necesitaba dinero de forma inmediata, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.

Ante la urgencia que planteaba la situación, la víctima realizó una transferencia de 3.798,31 euros a la cuenta corriente que le indicó el timador.

No contentos con el primer botín, los delincuentes ejecutaron un segundo intento, realizando una llamada telefónica de una supuesta gestoría.

En esta ocasión, informaban a la víctima de que su hija mantenía un recibo pendiente de pago que debía liquidarse urgentemente. Bajo esta nueva presión, la víctima envió otros 2.000 euros por transferencia bancaria.

La investigación de la Policía Nacional reveló que ambas transferencias fueron destinadas a una misma cuenta cuyo titular residía en Valencia.

En esta misma ciudad, el autor de los hechos realizó reintegros en varios cajeros automáticos de parte del dinero obtenido con los engaños. Gracias a la inmediatez en presentar la denuncia y a la rápida actuación de los agentes, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, se logró el bloqueo parcial de los fondos, un total de 3.008 euros, que ya han sido reintegrados en la cuenta de la víctima.

El titular de la cuenta bancaria ha sido detenido en Valencia por estos hechos y puesto a disposición judicial en dicha localidad.