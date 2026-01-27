Sabrido tilda de "inmejorable" la regularización extraordinaria de migrantes: "Creo que hace justicia"

El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de Mila - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha tildado de "inmejorable" la regularización extraordinaria de migrantes que aprobará este martes el Consejo de Ministros por Real Decreto tras pactarlo con Podemos. "En mi opinión es inmejorable, porque creo que además hace justicia".

"Creo que es bueno para los trabajadores, creo que es bueno para la economía nacional y creo que es bueno para la ciudadanía en su conjunto", ha destacado Sabrido a preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras la confirmación del asesinato por violencia de género de una mujer de 28 años en la provincia de Badajoz en septiembre de 2025.

Según ha dicho, esta medida permite que "la gente que ya está trabajando con nosotros, que nos ayudan a desarrollarnos, pueda integrarse sin ningún obstáculo ni ninguna traba".

"Lo demás yo creo que es quejarse de cosas que realmente si no fuera por algún tipo de mal ver a los inmigrantes no tendría justificación ni social, ni política, ni económica", ha zanjado.