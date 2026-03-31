El Servicio de Atención Psicosocial del 112 para casos de emergencia atendió 41 incidentes el pasado año en C-LM

112. - JCCM

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Apoyo y Asistencia Psicosocial a Víctimas de Familiares y Grupos Operativos en situación de Urgencia, Emergencia, Crisis y Catástrofes del Gobierno de Castilla-La Mancha atendió, durante el pasado año 2025, un total de 41 incidentes, tras ser activados desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Durante el pasado ejercicio se han reducido el número de situaciones de emergencias atendidas por este Servicio de Apoyo Psicosocial, en relación al año 2024, cuando se contabilizaron 48 intervenciones, ha informado la Junta en un comunicado.

La atención prestada por equipos de psicólogos y trabajadores sociales tiene como fin dar un primer apoyo psicosocial a aquellas personas, y también trabajadores de los equipos de intervención en emergencias, que hayan quedado afectados por un accidente o suceso traumático.

En este caso, los suicidios han protagonizado la mayor parte de las intervenciones del servicio de asistencia psicosocial, registrándose un total de 23 casos, en los que fue requerida su intervención, durante el pasado año.

Como segunda causa de actuación, durante 2025, el equipo de psicólogos y trabajadores sociales tuvieron que atender a los familiares y allegados de las víctimas de accidentes de tráfico, siendo reseñable la intervención que se realizó por el accidente ocurrido en el mes de julio. en Sisante (Cuenca), donde la colisión de dos vehículos causó la muerte de cinco personas y heridas de gravedad a otras cuatro.

También los fallecimientos inesperados, especialmente de menores, y los ocasionados por accidentes laborales han contabilizado una buena parte de las actuaciones llevadas a cabo los equipos de psicólogos y trabajadores sociales activados por el Servicio de Emergencias 112.

En relación con la época del año en la que estos equipos psicosociales fueron activados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, destaca que la mayor parte de las intervenciones en 2025, tuvieron lugar en los meses de noviembre y septiembre, con ocho y seis intervenciones respectivamente, seguido del mes de agosto, con cinco activaciones.

Por último, si provincializamos el trabajo de este Servicio durante 2025, vemos que Toledo fue la zona donde se intervino en un mayor número de ocasiones, siendo 18 los incidentes en los que los equipos de Apoyo y Atención Psicosocial tuvieron que estar presentes; tras Toledo, por número de activaciones, siguen Cuenca y Ciudad Real, ambos con siete incidencias cada uno.

Por su parte, Albacete y Guadalajara han sido las provincias donde menos veces se necesitó la intervención de los equipos psicosociales con cinco y cuatro activaciones respectivamente. Destaca el gran número de acciones registradas en Toledo que se mantiene muy por encima del resto de las provincias, aunque, durante el pasado año, haya reducido en siete las intervenciones, en comparación con el año 2024.

Cabe aclarar que un mismo incidente gestionado por el Servicios de Emergencias 112 puede dar lugar a más de una intervención del Gipec, por la necesidad de acudir varios días a prestar el apoyo a los afectados.

El objetivo del Servicio de Apoyo y Asistencia Psicosocial es prestar atención psicológica a los afectados y víctimas de aquellos incidentes surgidos en situaciones de urgencia o emergencia, así como prestar apoyo anímico y psicológico a sus familiares y allegados, normalmente cuando tienen que afrontar alguna pérdida personal.

Este servicio, que se lleva a cabo a través de Cruz Roja de Castilla-la Mancha gracias al convenio firmado con la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, está concebido también para los trabajadores de los organismos intervinientes que, en determinadas ocasiones, pueden quedar afectados anímicamente por su participación en algún accidente o incidente de especial gravedad.