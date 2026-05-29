Sindicatos convocan a la plantilla de Isover de Azuqueca a 28 días de paros en los tres próximos meses - ISOVER

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en la empresa Saint-Gobain Isover, CCOO, UGT y USO, han convocado a las alrededor de 200 personas que conforman la plantilla a realizar 28 días de paros de dos horas por turno de trabajo, distribuidos en los meses de junio, agosto y septiembre, ante el "inmovilismo" de la dirección de la empresa en la mediación que se celebró este jueves en el SIMA.

La empresa, dedicada a la fabricación de lanas minerales para el aislamiento y cuya fábrica principal está en Azuqueca de Henares, tiene unos resultados y unas perspectivas "excepcionales", según los sindicatos, por lo que el conjunto de la plantilla demanda la consolidación de mejoras en sus condiciones laborales, considerando "indispensable", entre otras cuestiones, un avance significativo en reducción de jornada para acercarse a las 35 horas semanales.

Para los sindicatos es "de justicia social" que las condiciones laborales mejoren a la par que los resultados empresariales, de tal forma que no solo aumenten los beneficios, sino que también mejore la calidad de vida de las personas trabajadoras, según han informado los sindicatos en nota de prensa.