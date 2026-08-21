Un tren con 153 pasajeros averiado en Caudete, incidencia más destacada del episodio de lluvias y tormentas en C-LM

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ALBACETE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 00.00 horas de este viernes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta-Situación Operativa 0- en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, desde las 11.00 horas de ayer, día 20.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de siete incidentes, de los cuales seis se produjeron en Albacete y uno en Guadalajara.

La mayoría de los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionados con desprendimientos de ramas, piedras sobre la calzada o cables eléctricos.

Entre las incidencias destaca la avería, a las 20.00 horas de este jueves en Caudete (Albacete), de un tren de media distancia que viajaba desde Ciudad Real a Alicante, con 153 pasajeros, debido, según Adif, a la caída de un rayo sobre el pantógrafo.

Otras localidades de la provincia albaceteña afectados por estas incidencias menores fueron Férez, Hoya Gonzalo y Hellín.

Por su parte, en la provincia de Guadalajara fue Trillo donde se produjo el único incidente relacionado con las lluvias y tormentas, relacionado con la caída de ramas y árboles. No hubo que lamentar daños personales.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas para la región, y ante la progresiva resolución de los incidentes.