Tres detenidos por estafar a dos vecinos de Albacete casi 11.000 euros en la compra de varios artículos

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Componentes de la Guardia Civil de Ayna han detenido a tres vecinos de Albacete, dos de ellos mujeres, de 38, 40 años de edad, y a un varón de 46, como presuntos autores de varios delitos, entre ellos, de estafa, de falsedad de documento mercantil y de usurpación del estado civil.

La Guardia Civil de Ayna tuvo conocimiento de que dos vecinos de una pedanía de su demarcación territorial, en situación de especial vulnerabilidad, habrían sido víctimas de una posible estafa en la compra de varios artículos, una que ascendería a 7.480 euros y la otra a 3.580.

Durante las investigaciones, los agentes comprobaron cómo estas tres personas, tras personarse en los domicilios de las víctimas, entablaban un vínculo de confianza para seguidamente ofrecerles artículos que pudiesen necesitar, como electrodomésticos de grandes o pequeñas dimensiones, dispositivos electrónicos, libros..., obteniendo en estos encuentros todos sus datos personales y una copia de su documento de identidad.

Igualmente, según informa el instituto armado, les pedían prestado su teléfono móvil, con la excusa de que el suyo se había quedado sin batería, para realizar llamadas con el fin de realizar la compra y la financiación de artículos solicitados por las víctimas, comprobando la Guardia Civil durante las investigaciones cómo en los contratos y en las facturas figuraban, además de los artículos comprados por la víctima, otros que no habían sido demandados ni finalmente entregados.

Los tres detenidos actuaban de forma coordinada a través de una empresa, con el fin de obtener un aparente beneficio económico para la persona jurídica.

Para ello, se aprovecharon de personas vulnerables, que generalmente vivían solas, incrementando las facturas con compras que no habían solicitado, obteniendo beneficios económicos por la venta de estos artículos a terceras personas.

DILIGENCIAS INSTRUIDAS

Las diligencias instruidas por los hechos delictivos esclarecidos, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Hellín en funciones de guardia, que ha entendido de las actuaciones.