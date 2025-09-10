UGT y CCOO claman contra PP, Vox y Junts por su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. - SINDICATOS

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y denunciar la negativa de PP, Vox y Junts, a quienes acusan de dar la espalda a millones de trabajadores.

Los sindicatos han insistido en que no se trata de una cuestión partidista, sino de un avance en derechos laborales que, según las encuestas, cuenta con el apoyo de más del 80% de los asalariados.

Han recordado que España lleva 42 años con la misma jornada laboral, pese a que en otros sectores y en la función pública ya existen reducciones de horas semanales.

Desde UGT se ha subrayado que esta medida supondría una mejora real en la vida de más de 12,5 millones de trabajadores, al tiempo que se ha llamado a reflexionar sobre el papel de los partidos que rechazan propuestas "que favorecen a los españoles".

Los sindicatos han dejado claro que, aunque la votación parlamentaria previsiblemente tumbe la reforma, seguirán movilizándose en las calles porque "los derechos sociales se conquistan con lucha".

CCOO, por su parte, ha denunciado que impedir el debate parlamentario con enmiendas a la totalidad es "un secuestro de la democracia".

Además, ha puesto el foco en que la reducción de jornada favorecería especialmente a sectores feminizados como la hostelería, el comercio o el ámbito sociosanitario, donde abundan los contratos parciales y con bajos salarios.

Ambos sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar el control horario real y efectivo en las empresas, denunciando que muchas prolongan las jornadas sin remuneración ni cotización, lo que provoca que los trabajadores pierdan de media unos 7.000 euros al año.

"Pedimos tiempo de vida para la vida", han reivindicado, asegurando que el rechazo parlamentario no hará que abandonen la lucha, sino que les dará más fuerza para intensificarla.

Las protestas se han desarrollado de manera simultánea en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En Cuenca, la concentración se ha celebrado frente a la Subdelegación del Gobierno; en Toledo, con una marcha desde Zocodover hasta la Delegación del Gobierno; en Albacete, frente a la Subdelegación del Gobierno en la Avenida de España; en Guadalajara, ante la antigua Subdelegación del Gobierno en el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre; y en Ciudad Real, en la Plaza Cervantes, frente a la Subdelegación del Gobierno.

TOLÓN TRASLADA A LOS SINDICATOS EL COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, presente en la concentración de Toledo, ha trasladado a UGT y CCOO el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la reducción de la jornada laboral y a la mejora de las condiciones de la clase trabajadora.

Tras reunirse con los responsables sindicales Lola Alcónez y Federico Pérez, ha recalcado que, si la reforma no sale adelante en el Congreso, serán los partidos que la rechacen quienes deberán explicar por qué votan en contra de una medida que beneficiaría a 12,5 millones de trabajadores.

Tolón ha defendido que el Gobierno de España mantiene una hoja de ruta clara en materia laboral, recordando avances recientes como la reforma laboral, la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional en un 60% o la subida de las pensiones.