UGT y CCOO critican a la dirección del Sescam por "lavarse las manos" en el conflicto laboral del transporte sanitario

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales UGT y CCOO han criticado la posición de la dirección del Sescam tras las reuniones mantenidas para abordar el conflicto laboral en el transporte sanitario de la región, asegurando que la administración "continúa mirando a otro lado y deja la posible solución en manos de las empresas" concesionarias del servicio.

Así se han manifestado con motivo de las nuevas concentraciones convocadas este jueves, y los paros entre las 5.00 y las 23.00 horas en los centros hospitalarios de la región, según han informado los sindicatos en una nota de prensa conjunta. Una jornada de protesta que, según han indicado, ha sido secundada por el 100% de las plantillas y que se repetirá este viernes.

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha argumentado que la administración pública sigue empeñada en mirar a otro lado, asegurando que esta cuestión no es de su competencia y que la solución debe alcanzarse entre las empresas que prestan el servicio y las organizaciones sindicales.

"Sobre este planteamiento no estamos en absoluto de acuerdo. Si bien es verdad que los trabajadores/as no tienen relación directa con el Sescam, sí tienen una relación indirecta ya que prestan un servicio público esencial y sin el apoyo económico de la administración regional no será posible solucionar el conflicto", ha afirmado.

Desde UGT se asegura que se mantendrá la protesta hasta que no se adopten soluciones.

"Tras las movilizaciones de mañana viernes valoraremos las próximas acciones a realizar, que irán subiendo en intensidad, sin descartar la presencia de este colectivo en Albacete con motivo de la celebración institucional del Día de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo", ha señalado Peiró.

El responsable sindical ha solicitado al Partido Socialista que les apoye en sus reivindicaciones, al igual que lo están haciendo en conflictos similares, como el que tienen los conductores de los autobuses de Guadalajara con el equipo de gobierno del consistorio.

"Las cerca de 2.000 personas que integran estas plantillas no pueden ser las damnificadas de este fuego cruzado entre empresas y administración".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha señalado que "el Sescam nos ha trasladado que los pliegos de condiciones para la concesión del servicio de transporte sanitario en Castilla-La Mancha presupuestariamente son suficientes para hacer frente al preacuerdo de convenio suscrito por los sindicatos y las empresas. Y además, el Sescam asegura que las empresas conocían el importe económico con antelación a la firma del preacuerdo por lo que no va a modificar los pliegos".

Carmen Juste ha indicado que las cerca de 2.000 personas que integran las plantillas del transporte sanitario en Castilla-La Mancha no pueden ser las damnificadas de este fuego cruzado entre las empresas y la administración, porque el tiempo sigue pasando y continúan sin tener ningún tipo de mejora salarial desde 2013 y realizando jornadas muy por encimas de las de otro personal sanitario.

"Por lo tanto, en un nuevo intento de desbloquear la situación, desde CCOO vamos a solicitar a la patronal que convoque a la mayor brevedad posible la mesa de negociación para poner sobre la mesa los números y retomar el preacuerdo ya firmado", ha declarado Juste.