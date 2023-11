Sindicatos cifran el seguimiento de la huelga de Logística en Guadalajara en más del 90% y la CEOE en casi nulo

GUADALAJARA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la primera jornada de la huelga de tres días convocada en el sector logístico en Guadalajara se eleva hasta el 90% en sus primeros turnos con empresas casi paradas en su totalidad y con repercusiones en otras actividades como puede ser la industria mientras que desde la patronal CEOE-Cepyme hablan de un seguimiento casi nulo, salvo en aquellas empresas en las que los piquetes han impedido ejercer a los trabajadores su derecho de ir a trabajar.

Según el secretario regional de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT en Castilla-La Mancha, Alfredo Ávila, "las patronales echan chispas por el seguimiento de la huelga". "No han medido las consecuencias de esta movilización y ahora tienen un problema muy serio", ha señalado a los medios de comunicación a las puertas de una de estas empresas en Marchamalo.

El dirigente de UGT ha hecho un aviso contundente a las patronales, advirtiéndolas de que para desconvocar esta huelga ahora sus exigencias serán mayores, y ha anunciado que solicitarán un abono de 80 euros por cada trabajador y día trabajado. "Cuanto más dure la huelga más cara le va a salir a la patronal", ha señalado.

En principio, los paros están convocados para los días 14, 15 y 16 de este mes, pero podrían convertirse en indefinidos si antes no se llega a un acuerdo.

Y aunque tanto desde los sindicatos como desde la patronal están dispuestos a negociar, Alfredo Ávila también ha dejado claro que si bien están abiertos a ello, "ahora mismo los requerimientos a aceptar serán mucho mayores que los que estaban en la mesa el día de ayer".

"No vamos a dejar que con los beneficios desorbitados que tienen las empresas multinacionales de logística no den lo tienen que dar por justicia a los trabajadores ni tampoco que sigan creando en Guadalajara un ejército de lisiados por los ritmos de trabajo y la explotación a la que son sometidos por algunas empresas", ha subrayado.

En esta línea se ha pronunciado también el secretario general de CCOO en Guadalajara, José Morales, quien ha remarcado que si bien siguen abiertos a negociar "las veces que haga falta", "ahora toca que las empresas paren y las patronales vean la fuerza de la gente trabajadora de Guadalajara", ha subrayado.

Morales ha culpado de esta huelga principalmente a la patronal mayoritaria, UNO, por su "comportamiento mentiroso y tramposo" en una negociación que ha ido dilatando en el tiempo sin ninguna voluntad de llegar a un acuerdo realmente.

Según el secretario provincial de CCOO, la gente está perdiendo la salud en esta provincia y las patronales no tienen ninguna sensibilidad. "No puede ser que no se hable nunca de siniestralidad laboral con los datos que tenemos en esta provincia", ha dicho, lamentado también que los empresarios no entiendan que un sábado o un domingo no se puede cobrar igual que un martes o un miércoles.

PATRONAL

Desde CEOE-Cepyme en Guadalajara, su secretario general, Javier Arriola, ha señalado que por lo que respecta a las empresas que representa esta patronal, hasta ahora ha habido total normalidad aunque "el problema ha estado en que ha habido mucha gente que no ha podido ir a trabajar porque los piquetes se lo han impedido".

Para Javier Arriola, con las declaraciones de UGT parece claramente que su intención es "romper la baraja", y cree que el sindicato se vuelve a equivocar poniendo nuevamente "condiciones absurdas" antes de ponerse a trabajar.

Desde esta patronal piden una vez más "responsabilidad" a los negociadores, en este caso de UGT y que permitan a los trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar, hacerlo porque "los piquetes tienen que ser informativos y coercitivos". No obstante, siguen también abiertos a seguir negociando para acabar con esta situación.