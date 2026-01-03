La vecindad de Collados (Cuenca), indignada tras el robo de la piña bicentenaria que coronaba la fuente del pueblo

Los vecinos de la localidad de Collados, pedanía de Sotorribas (Cuenca), denuncian el robo con nocturnidad y alevosía de la piña bicentenaria que coronaba la fuente del pueblo. - COLLADOS

CUENCA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad de Collados, pedanía de Sotorribas (Cuenca), han denunciado el robo "con nocturnidad y alevosía" de la piña bicentenaria que coronaba la fuente del pueblo, un elemento de gran valor histórico y simbólico para la vecindad.

En nota de prensa, indican que tuvieron conocimiento del hurto en la mañana de este viernes, momento en el que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

"Sin embargo, no fue posible formalizar la denuncia debido a que en ese momento no se encontraba ningún miembro del Ayuntamiento de Sotorribas desempeñando sus funciones, ni se acudió a las dependencias de la Benemérita de forma urgente, circunstancia que podría retrasar el inicio de las investigaciones policiales", denuncian en nota de prensa.

De ahí que los vecinos hayan manifiestado su "profunda indignación" por lo ocurrido y con el Ayuntamiento de Sotorribas, asegurando que no es la primera vez que se producen amenazas relacionadas con el robo de esta pieza centenaria.

Asimismo, consideran "especialmente sospechoso" que nadie haya escuchado ruidos durante la noche en la que presuntamente se produjo el robo.

Por ello, la vecindad de Collados reclama una "rápida" actuación por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos, recuperar la piña sustraída y evitar que se repitan actos de este tipo contra el patrimonio histórico y cultural del municipio.

Advierten que no van a cesar de tomar las medidas que estimen oportunas hasta que aparezca la piña.