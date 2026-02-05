Los vecinos próximos al río Alberce en Toledo reciben alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones

Archivo - Río Alberche a su paso por Escalona - EUROPA PRESS/JUANMA JIMÉNEZ - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha enviado un mensaje de texto a todos los teléfonos móviles ubicados en las proximidades del río Alberche, afluente del Tajo, en la provincia de Toledo, en el que se alerta del riesgo de inundaciones ante el inminente crecimiento del caudal.

Según el mensaje, recogido por Europa Press, se recomienda no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico.

"No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable y entra el agua, busque zonas altas o suba a un piso superior", especifica el mensaje.