Vox C-LM se marca como objetivo recuperar el límite de mandatos para el presidente regional

El presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno. - VOX

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado, después de asegurar que la enmienda presentada por el PP al proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para no aumentar la horquilla de diputados en el Parlamento regional, que el próximo objetivo que se marcan es recuperar el límite de mandatos para el presidente regional.

El presidente parlamentario de Vox ha subrayado que "gracias a la presión de Vox, el Partido Popular ha rectificado el aumento del número de diputados", una medida que "incrementaba el gasto político mientras muchas familias castellanomanchegas no llegan a final de mes", según ha informado el partido en nota de prensa.

Desde Vox recuerdan que siempre se han opuesto al incremento del número de diputados y a una reforma del Estatuto "que nadie ha pedido" y que consideran "pensada exclusivamente para beneficiar a PSOE y PP", opinando que el freno a esta medida demuestra que Vox condiciona la política regional incluso cuando no forma parte del Gobierno.

Una vez paralizado el aumento de diputados, afirman, Vox fija ahora como objetivo central la recuperación del límite de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, suprimido en julio de 2019 mediante un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

La eliminación de este límite, recuerdan, "permitió que Emiliano García-Page pudiera presentarse de manera indefinida a las elecciones autonómicas tras haber completado dos legislaturas, consolidando un modelo de poder sin alternancia que Vox considera contrario a la regeneración democrática".

Moreno ha subrayado que el papel de VOX es claro: "Frenar los excesos del bipartidismo, limitar el poder político y defender el bien común de los españoles".