Vox C-LM replica a Inés Cañizares que "cuando estuvo en las altas esferas del partido no se quejó" de cómo se financiaba

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, en rueda de prensa. Foto de archivo. - VOX - Archivo

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha replicado a la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, que "cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada".

De este modo ha reaccionado el parlamentario de Vox durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes al ser preguntado por las declaraciones realizadas por la que fuera diputada de su formación en el Congreso de los Diputados, que en una entrevista ha sugerido que el partido que lidera Santiago Abascal tiene que cambiar la gestión que hace del dinero.

"Inés ha sido diputada nacional y ha estado en las más altas esferas del partido y sabe perfectamente cómo funciona. En aquel momento no se quejó de absolutamente nada", le ha afeado.

De igual modo, preguntado por la petición de la vicealcaldesa toledana que, en dicha entrevista, ha pedido "democracia interna, transparencia y espacio de debate", tan solo ha respondido que él está conforme "con el programa de Vox".

"Y por supuesto, con nuestro presidente. Al final, nuestro trabajo va por ayudar a que Santiago Abascal llegue a la presidencia del Gobierno de España", ha zanjado.