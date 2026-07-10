Cae un 4,2% la creación de empresas en mayo, segundo menor descenso del país donde baja un 15,4%

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León bajó un 4,2 por ciento en mayo en tasa interanual con un total 319 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 66, un 14,3 por ciento menos, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo menor descenso del país donde la creación de empresas bajó un 15,4 por ciento de media y sólo creció en dos territorios: La Rioja (15,4%) y Comunidad Foral de Navarra (4,9%). Por su parte, Castilla-La Mancha (-24,7%), Cataluña (-22,1%) y Andalucía (-19,7%) registraron los descensos más acusados.

A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la Comunidad de la serie histórica.

Para la constitución de las 319 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 225,03 millones de euros, lo que supone un 1139,27 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (225,03 millones de capital desembolsado).

Y de las 66 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Castilla y León, 56 lo hicieron de forma voluntaria; dos por fusión con otras sociedades y las otras ocho restantes por otras causas.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,7% en Castilla y León en mayo, hasta las 70 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 39,5 millones de euros, cifra un 273,9% superior a la de mayo del año anterior.