CEOE Valladolid reconocerá a Granja AGM, Recuperaciones Íscar y Grupo Lymant en la Gala de los Premios CEOE Valladolid

El director general en Granja de Desarrollo Ovino AGM, Alberto García Torés. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de CEOE Valladolid ha acordado conceder el Premio de la organización en la categoría Empresa Agropecuaria a Granja de Innovación y Desarrollo Sostenible AGM S.L; en Empresa Industrial a Recuperaciones Íscar; y en Empresa de Servicios a Grupo Lymant.

Con estos reconocimientos, la patronal vallisoletana avanza en la configuración de la presente edición de los Premios CEOE Valladolid con la puesta en valor proyectos empresariales representativos de distintos ámbitos de actividad y destacando modelos vinculados a la innovación, la capacidad de adaptación, el crecimiento sostenido, la generación de empleo y el arraigo territorial, han señalado a Europa Press fuenets de la Confederación empresarial.

En la categoría Empresa Agropecuaria, el reconocimiento ha recaído en Granja AGM "por una trayectoria marcada por la innovación aplicada, la sostenibilidad y la incorporación de investigación y desarrollo dentro del sector ganadero".

Desde Olmedo, la empresa ha desarrollado un modelo pionero dentro del sector ovino y se ha convertido en una referencia nacional por su apuesta por el bienestar animal, la reducción del uso de antibióticos y la investigación aplicada al ámbito agroalimentario, ha destacado CEOE Valladolid.

Además, ha apuntado que la compañía ha conseguido situarse como un ejemplo de innovación dentro del medio rural, desarrollando además una intensa actividad vinculada a la I+D+i mediante proyectos impulsados junto a universidades y centros tecnológicos, así como nuevas soluciones orientadas a mejorar la productividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

En la categoría Empresa Industrial, CEOE Valladolid ha distinguido a Recuperaciones Íscar "por una trayectoria ligada a la economía circular, la transformación industrial y el mantenimiento de actividad económica y empleo en el entorno rural de la provincia".

Con sedes en Pedrajas de San Esteban e Íscar, la compañía desarrolla una actividad considerada estratégica para distintos sectores productivos de la comarca, con una evolución desde un modelo tradicional de recuperación de materiales hacia una actividad industrial integrada basada en la transformación y valorización de residuos como nueva materia prima para distintos procesos productivos.

La organización empresarial pone especialmente en valor su "capacidad" para mantener actividad industrial especializada en el entorno rural y "contribuir a la consolidación de empleo y tejido económico vinculado a sectores manufactureros y de transformación".

OTROS GALARDONES

Por su parte, el Premio Empresa de Servicios ha sido concedido a Grupo Lymant, en reconocimiento a "una evolución empresarial basada en el crecimiento sostenido, la consolidación de empleo y la prestación de servicios integrales".

Con más de 30 años de trayectoria, la compañía desarrolla su actividad en ámbitos vinculados a la limpieza profesional, mantenimiento, jardinería, piscinas y facility management, consolidando un modelo de crecimiento estable y sostenido en un sector especialmente ligado a la prestación continuada de servicios esenciales para empresas, comunidades y organizaciones.

CEOE destaca asimismo la capacidad de Grupo Lymant para mantener "una evolución positiva y una estructura empresarial sólida, basada en la estabilidad operativa, la diversificación y la generación de empleo desde Valladolid".

Para la organización empresarial, estos reconocimientos reflejan también "la fortaleza y diversidad" del tejido empresarial vallisoletano, con la puesta de manifiesto ede la capacidad de empresas de distintos sectores para "impulsar actividad económica, generar empleo y adaptarse a los nuevos retos del entorno productivo".

La entrega de los galardones tendrá lugar el miércoles 10 de junio, a partir de las 19.00 horas, durante la Gala de los Premios CEOE Valladolid, que se celebrará en la Cúpula del Milenio.

Tal y como ya se anunció, el Premio CEOE Castilla y León por la provincia de Valladolid, máximo reconocimiento empresarial de esta edición, ha sido concedido este año a Bodegas Protos, en reconocimiento a una trayectoria empresarial que se aproxima a su centenario y a su contribución a la proyección económica e internacional de Valladolid.