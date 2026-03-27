Cinco detenidas por la agresión a la mujer trans en un pub de La Bañeza (León) el pasado fin de semana

LEÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Azadi, a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por agredir a una mujer trans en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad leonesa de La Bañeza el pasado fin de semana, a quienes se atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 22, cuando varias personas se vieron implicadas en una pelea en el interior de un pub. Como consecuencia del enfrentamiento la mujer trans resultó herida y requirió asistencia sanitaria en el Centro de Salud de La Bañeza.

Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso y allí lograron restablecer la normalidad e identificar a las implicadas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las diligencias de investigación, llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, han dado como resultado la identificación y detención de las personas involucradas en el altercado.

Las detenidas, con el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia.