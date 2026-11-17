La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investigado a otras cinco por robos con fuerza y hurtos de cobre y gasoil en polígonos industriales y una central hidroeléctrica de León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Armunia (León) han detenido a cinco personas e investigado a otras cinco por su presunta implicación en diferentes delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza y hurtos principalmente de cobre y gasoil cometidos en el polígono industrial de Onzonilla, la central hidroeléctrica de Mora de Luna y el polígono industrial de Ribaseca.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, tras recibirse varias denuncias en el Puesto Principal de Armunia por hechos delictivos cometidos en instalaciones industriales. Tras analizar las denuncias y la información recopilada, los agentes establecieron diferentes servicios operativos para esclarecer los hechos e identificar a sus posibles responsables.

Como resultado de estas investigaciones se procedió a la detención de cinco personas por presuntos delitos de robo con fuerza y a la investigación de otras cinco, por su supuesta participación en distintos delitos contra el patrimonio, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los efectos sustraídos de las instalaciones industriales consistían principalmente en cobre y gasoil. Durante las actuaciones se consiguió recuperar parte del material, entregado a sus propietarios, a disposición de la autoridad judicial.

La operación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de Armunia, en colaboración con el Puesto de La Magdalena, y se enmarca en el Plan provincial contra el robo de cobre y en el Plan de prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio, impulsados y dirigidos por la Comandancia de la Guardia Civil de León.