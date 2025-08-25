CSIF acusa a la Junta de bajar el nivel de los incendios "sin criterio técnico" para transmitir una "falsa tranquilidad"

Un bombero trabaja en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León, Castilla y León (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del sector de Administración General autonómica en CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, ha acusado este lunes, 25 de agosto, a la Junta de "ignorar el criterio técnico" al rebajar el nivel de gravedad varios incendios forestales en la Comunidad, una decisión que, según el sindicato, busca trasladar a la población una "falsa tranquilidad" pese a que la situación "no está controlada" y que los profesionales del operativo "no han propuesto" tal medida.

Argulo considera "incomprensible" que desde Valladolid se decida una bajada de nivel "sin haber visto el incendio y sin respetar el trabajo de los técnicos que lo evalúan in situ", incendios que, según el representante de CSIF, podrían reproducirse "en cualquier momento".

"Ahora mismo se da una situación contraria a los técnicos porque nos hemos enterado de que ayer se ha dado orden desde la Dirección General de Patrimonio Natural de bajar determinados incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 a IGR 1, cuando esas propuestas, según el Infocal, las hacemos los técnicos", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que la bajada de IGR 0 a IGR 1 corresponde "directamente a los técnicos", mientras que en el caso de los incendios provinciales, la reducción de nivel la decide el delegado territorial, y en los de carácter autonómico, como los IGR2 que afectan a más de dos provincias, es competencia del director general de Patrimonio Natural, "pero siempre con una propuesta técnica previa que en este caso no se ha hecho".

El responsable sindical ha advertido de que este tipo de actuaciones ponen en "riesgo" tanto a la población como al propio operativo. "Es una temeridad que se sigan tomando decisiones sin contar con los técnicos, del mismo modo que es temerario haber mantenido durante años un operativo insuficiente, con menos medios y menos guardias, confiando en que la campaña sea benévola", ha lamentado.

Argulo ha recalcado que la bajada de nivel no fue comunicada al operativo y que los profesionales se enteraron "a través del Inforcyl, como cualquier ciudadano" y ha cuestionado que la medida responde a un intento de "dar calma" o de "quitar autoridad a los profesionales".

En relación con la situación en León, donde el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ofreció en la noche del domingo 24 de agosto un balance "positivo", el presidente de CSIF ha avisado de que los incendios de Molinaseca y Garaña "siguen siendo preocupantes". "La situación mejoró algo el sábado, pero ahora mismo está peor. No se puede decir que esté todo estabilizado", ha aseverado.

Por todo ello, Argulo ha reclamado a la Junta que respete los criterios técnicos del operativo y dote de medios suficientes a los profesionales.