Cuatro detenidos por robar en un casa de Sanchonuño (Segovia), amenazar e intentar atropellar al propietario

Archivo - Dos de los detenidos entran en la vivienda por la fachada. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEGOVIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a cuatro hombres que entraron a robar en una casa en Sanchonuño y, al ser sorprendidos por el propietario, le amenazaron con armas blancas e intentaron atropellarle en su huída.

Los cuatro detenidos son residentes en distintas localidades de la provincia y, como ha comunicado la Comandancia, al ser sorprendidos en el asalto a la vivienda privada, emplearon armas blancas y lanzaron objetos contundentes de gran tamaño para asegurar su huida, y para socorrer a uno de los asaltantes, que resultó herido de gravedad durante el suceso.

Los hechos se remontan al mes de septiembre, cuando la víctima, vecino de Sanchonuño, presentó una denuncia en la que refiere haber sido objeto de un asalto violento en su morada habitual.

Según su declaración, este vecino sorprendió de madrugada a dos individuos que habían escalado el vallado perimetral de su propiedad, para acceder al recinto. Al advertir la presencia del propietario, los asaltantes emprendieron la huida en sentido inverso y uno de ellos resultó lesionado de gravedad en una pierna, al caer desde esa valla al suelo.

En ese momento, el propietario del inmueble salió a la vía pública para interceptar al herido y pedirle explicaciones por el allanamiento. Según consta en la denuncia, en ese instante el lesionado esgrimió un arma blanca con fines intimidatorios. A continuación, un vehículo ocupado por tres hombres se presentó en el lugar con la intención de prestar auxilio al herido.

Los ocupantes del turismo realizaron maniobras evasivas y temerarias y llegaron a hacer ademán de atropellar a la víctima. Tras bajar del coche, amenazaron al propietario con armas blancas, por lo que el agredido se retiró hacia su casa. Finalmente, el grupo introdujo en el coche al lesionado y huyeron a gran velocidad.

Al comenzar la investigación policial, los indicios y vestigios obtenidos en el lugar del suceso permitieron identificar con seguridad al asaltante herido y, de manera encadenada, localizar, identificar y detener al resto de participantes en el allanamiento.

La identificación del hombre lesionado en la caída ha sido la pieza que ha permitido identificar y localizar al resto de los implicados y proceder a su detención. Los cuatro arrestados, todos ellos varones, tienen su residencia en diferentes localidades segovianas.

Entre los hechos punibles que se describen en la instrucción figuran el uso de armas blancas con fines intimidatorios, las maniobras con el vehículo para amedrentar al propietario y el lanzamiento de objetos contundentes de gran tamaño para asegurar la huida del grupo y socorrer al compañero herido. Todo ello ha motivado que los hechos sean calificados como un robo con violencia e intimidación.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cuéllar, que será el órgano encargado de continuar con la tramitación del procedimiento.