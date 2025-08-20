Desalojados 25 vecinos de Colinas del Campo de Martín Moro por el incendio y cortada la LE-5330 de Igüeña

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido en la tarde de este miércoles al desalojo preventivo de los habitantes de Colinas del Campo de Martín Moro (León) ante la evolución del incendio forestal registrado en la zona denominada Campo de Martín Moro-Igüeña, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Un total de 25 vecinos ha sido trasladados al pabellón de la localidad de Igüeña, mientras que los agentes han cortado la carretera LE-5330, que une precisamente Igüeña con Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, con el fin de garantizar la seguridad en las labores de extinción y evitar riesgos a la población.

Este incendio comenzó en la tarde del martes y en torno a las 19.13 horas de este miércoles ha alcanzado el IGR 2.

En paralelo, la Subdelegación ha comunicado la apertura de varios tramos de carretera que permanecían cerrados a consecuencia de este y otros incendios en la provincia leonesa. En concreto, se ha reabierto la LE-5228 entre los kilómetros 5,6 y 15 en el tramo comprendido entre Salas de los Barrios y Bouzas, así como la LE-7311 entre los kilómetros 10 y 25, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.