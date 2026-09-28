Desarticulada una organización de tráfico de droga en Ávila y detenidas 13 personas

ÁVILA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ávila ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas en la provincia y ha detenido a 13 personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y organización criminal.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de la Comandancia de Ávila, tras detectarse una actividad continuada relacionada con la distribución de drogas y sustancias estupefacientes.

Con la información obtenida se pudo determinar la existencia de una estructura "estable y organizada", con unos integrantes que desempeñaban diferentes funciones relacionadas con la adquisición, almacenamiento, preparación, distribución y venta de drogas y sustancias estupefacientes.

La organización disponía de cuatro inmuebles en la capital abulense que eran usados de forma coordinada para desarrollar distintas actividades relacionadas con el tráfico de drogas, además de que estas viviendas tenían una actividad continuada de distribución y venta de droga.

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo mediante la práctica simultánea de cuatro entradas y registros de las viviendas, donde los guardias civiles intervenieron un total de 342,06 gramos de cocaína, 1.353 gramos de metanfetamina, 512,08 gramos de anfetamina, 704,55 gramos de marihuana, 67,85 gramos de cocaína rosa, conocida como 'Tusi'; y 100 comprimidos de éxtasis.

Además, los agentes intervinieron más de una decena de teléfonos móviles, básculas de precisión, material destinado al pesaje y preparación de las sustancias, una pistola de aire comprimido, dinero en efectivo y anotaciones manuscritas compatibles con la contabilidad de la actividad ilícita, así como otros efectos de interés para la investigación.

Igualmente han sido detenidas trece personas de los que tres han ingresado en prisión por decisión de la autoridad judicial.

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