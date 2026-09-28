Detenida una mujer en Valladolid por dos robos con fuerza dentro de un coche y en busca su cómplice

Archivo - Sucesos.- Detenido por robar tres bicicletas de más de 600 euros en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer sobre la que constaba una búsqueda policial vigente por su presunta implicación en dos robos en interior de vehículo cometidos durante el mes de agosto, mientras que se intenta localizar y detener a un varón implicado en los mismos hechos. Entre ambos acumulan un total de 60 antecedentes policiales, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La detención se produjo cuando los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana y localizaron en la vía pública a una mujer plenamente identificada como investigada en dos hechos delictivos previos, motivo por el cual procedieron a interceptarla y trasladarla a dependencias policiales.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio habían desarrollado una investigación sobre dos robos en interior de vehículo, uno cometido el 4 de agosto en el que se forzó la puerta y el candado de la puerta trasera del vehículo y el segundo robo el 11 de agosto. En ambos casos fueron sustraídas herramientas y efectos personales de los propietarios.

Tras las pesquisas, los investigadores determinaron que los presuntos autores eran dos personas, un hombre y una mujer, ambos conocidos por los agentes debido a sus antecedentes policiales. Al varón le constan 50 antecedentes y a la mujer 10, motivo por el cual se interesó su búsqueda, localización y detención.

La actuación culminó con la detención de la mujer el 24 de septiembre, sobre las 13.30 horas, mientras que el varón continúa en búsqueda policial. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.