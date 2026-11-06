Detenido tras golpear un vehículo de la Guardia Civil y huir en una vigilancia contra el robo de galgos en Zamora

La Guardia Civil detiene a un hombre que huyó tras golpear el vehículo de los agentes en una vigilancia contra el robo de galgos - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que huyó tras golpear el vehículo de los agentes en el marco de una vigilancia contra el robo de galgos y el furtivismo en la zona ubicada entre Toro y Pozoantiguo, en la provincia de Zamora.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la mañana cuando varios vecinos alertaron de la presencia de vehículos sospechosos que circulaban por los caminos de concentración de la zona.

Ante el aviso, una patrulla del puesto de Toro acudió al lugar y localizó a los dos vehículos en el término de Pozoantiguo.

Al toparse con la Guardia Civil, y al ver que los agentes iban a proceder a la investigación, uno de los conductores arremetió contra el coche policial, lo dañó y emprendió la huida en dirección Valladolid junto al otro turismo.

A partir de ahí, se activó un operativo de búsqueda de ambos vehículos.

El que embistió el coche policial fue localizado en el término de Mota, ya en Valladolid, donde se constató que en el coche viajaban cuatro varones residentes en Toledo, dos de ellos menores de edad.

Los ocupantes fueron trasladados a la comandancia de Zamora y el conductor, con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición judicial.

Desde la de la Guardia Civil de Zamora han recordado que parte de su tarea está enfocada a la erradicación de la caza furtiva y del robo o hurto de galgos.

Parte del trabajo consiste en detectar la presencia de delincuentes comunes y ojeadores, así como cacerías furtivas o ilegales, estableciendo servicios preventivos y operativos.