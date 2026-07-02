Un detenido e incautados 135 kilos de carne y una gran cantidad de cocaína en eventos musicales en El Bierzo

Incautados 135 kilos de carne destinada al consumo humano que era transportada en condiciones sanitarias deficientes en una operación especial llevada a cabo por la Guardia Civil en El Bierzo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ponferrada y sus unidades dependientes, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), llevaron a cabo un operativo en eventos musicales en las localidades de Balboa, Villafranca del Bierzo y Vega de Espinareda (León) el pasado fin de semana que dio como resultado, entre otros, la detención de un varón por tráfico de drogas y la incautación de una cantidad significativa de cocaína y de 135 kilogramos de carne destinados al consumo humano en una food-truck.

En este dispositivo se realizaron distintos puntos de verificación en las entradas y salidas de las proximidades de los eventos musicales que dieron como resultado diversas infracciones administrativas por vulnerar distintos tipos de legislación, así como una detención por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Durante la ejecución del operativo se realizaron distintos puntos de control preventivos a raíz de los cuales se procedió a la detención de un varón por un supuesto de delito contra la salud pública por tráfico de drogas al que se le incautó una cantidad significativa de cocaína y dinero fraccionado.

En cuanto a las infracciones administrativas, se confeccionaron 31 actas por tenencia de drogas, 12 por portar armas blancas, una por portar una defensa extensible, una por impuestos especiales, una por permitir el consumo de drogas en un establecimiento público, dos por permitir fumar en establecimiento público, dos por fumar en establecimiento público y otra por vulnerar lo establecido en la vigente legislación de animales potencialmente peligrosos.

Asimismo, fueron intervenidos 135 kilos de carne de cerdo destinada al consumo humano en una food-truck que era transportada en una furgoneta sin las características exigidas para el transporte de mercancías perecederas, en condiciones sanitarias deficientes --furgoneta sin cámara frigorífica-- con su interior sucio y oxidado, sin refrigerar, en un estado de descongelación severo, rompiendo la cadena del frío debido a las altas temperaturas (29 grados) y con productos mezclados de diversa naturaleza como algunos perecederos y otro de origen químico.

La operación realizada, encaminada a la prevención del consumo de drogas en zonas de ocio, se enmarcan en el 'Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio' que mantiene activo la Comandancia de León.