Detenido un joven de 22 años por un incendio forestal en Castropodame (León) la pasada semana

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de incendio forestal en el paraje Las Salinas de Matachana, término municipal de Castropodame (León), la semana pasada. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de julio, en el paraje Las Salinas de Matachana, término municipal de Castropodame (León), cuando el ahora detenido aprovechó que en las cercanías se producía un incendio forestal que afectaba a varias localidades y procedió a prender fuego a una zona de monte próximo a masa forestal.

Gracias a la rápida actuación de los medios de extinción que realizaban en las proximidades labores de extinción en otro incendio cercano se pudo evitar que los daños se extendieran a montes de utilidad pública y viviendas cercanas. Finalmente, fue afectada media hectárea de pasto, rastrojos y varias unidades de la especie quercus ilex (encina), según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras intensas gestiones llevadas a cabo por componentes del área de Investigación del Puesto Principal de Bembibre y gracias a la colaboración ciudadana se ha esclarecido la autoría del hecho, localizado el supuesto autor y procedido a su detención.

El detenido, con las diligencias instruidas, será puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.