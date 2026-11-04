Detenido en Palencia el destinatario de un paquete con más de 300 gramos de marihuana y cocaína

Droga encontrada en el paquete que iba dirigido a un detenido en Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona por un supuesto delito contra la salud pública de tráfico de drogas en Palencia, tras detectar que figuraba como destinatario de un paquete que contenía 50,55 gramos de cocaína y 274 de marihuana.

Tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogida por Europa Press, durante una inspección en una empresa de paquetería, los agentes se percataron de la presencia de un paquete que podía contener un ilícito.

Tras la inspección de dicho paquete y de retirar el envoltorio exterior, los agentes encontraron un total de 50,55 gramos de cocaína y 274 gramos de marihuana, que hubieran alcanzado un valor en el mercado ilícito de casi 5.000 euros.

Tras la identificación del destinatario, se procedió a su detención, que, junto con las diligencias practicadas, se pusieron a disposición judicial.