Detenido tras robar en un supermercado de Valladolid y pelear con un vigilante que fue ayudado por un policía

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un joven reincidente en posesión de 1,7 kilogramos de hachís - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la capital vallisoletana como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en un supermercado donde fue sorprendido cuando pretendía abandonar el local tras lo que inició una pelea con un vigilante que contó con la ayuda de un cliente y de un agente de Policía Municipal que estaba en el lugar.

Además y según ha informado la Policía Nacional, el hombre llegó a abrir una cerveza antes de iniciar un forcejeo con el vigilante en el que intentó usar dos clavos de 7,5 centímetros que tenía en su riñonera para agredir al empleado de seguridad al que amenazó de muerte con afirmaciones como "mañana vengo con mi hermano y te voy a matar".

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 27 de abril cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que patrullaba en labores preventivas de seguridad ciudadana fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir a un supermercado donde un vigilante de seguridad tenía retenido a un individuo.

Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que un vigilante de seguridad había inmovilizado a un varón que estaba en un estado "muy alterado". El vigilante explicó que el varón había pretendido sobrepasar la línea de cajas con productos sin abonar si bien cuando le impidió salir el hombre se sacó de las ropas los productos que pretendía hurtar.

Sin embargo, cuando fue conminado por el vigilante para realizar un registro se negó, por lo que el empleado de seguridad le indicó que iba a llamar a la Policía Nacional. Fue en ese momento cuando, "con una actitud totalmente despectiva", el hombre se abrió una cerveza y quiso marcharse del local.

El vigilante se interpuso en su camino e indicó que tenía que esperar a la llegada de los agentes, tras lo que el varón se abalanzó contra el trabajador y ambos cayeron al suelo en una pelea durante la que el hombre intentó sacar algo de una riñonera, que fue apartada por un cliente.

Además, un agente de Policía Municipal que estaba en el local colaboró en ese momento con el vigilante para inmovilizar al varón, que en todo momento profirió amenazas contra el trabajador tales como "mañana vengo con mi hermano y te voy a matar".

Los policías encontraron en el interior de la riñonera del varón dos clavos de acero de 7,5 centímetros tras lo que procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia. El detenido, con cinco antecedentes policiales, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.