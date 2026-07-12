Detenido en Valladolid un hombre que intentó asaltar un comercio a martillazos

Detenido un hombre en Valladolid mientras intentaba asaltar un comercio a martillazos - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Valladolid detuvieron en la madrugada del sábado 11 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras intentar romper el escaparate de un comercio a martillazos para acceder a su interior.

Según ha expresado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, una ciudadana alertó a la Sala CIMACC 091, sobre las 03.35 horas, de que el varón intentaba entrar con un martillo al comercio, situado en una céntrica calle de la capital.

Inmediatamente, el operador de la Sala CIMACC 091 dio aviso a las unidades en servicio de lo que estaba ocurriendo y un indicativo muy próximo de Policía Nacional, que realizaba labores preventivas de patrullaje, se desplazó al lugar.

Ante la llegada de los agentes de Policía Nacional, el varón intentó ocultarse tras unas grandes jardineras a escasos diez metros del local, pero sin éxito, ya que los policías le localizaron y retuvieron al comprobar que coincidía plenamente con la descripción aportada por la requirente.

Al lugar también acudió un indicativo de Policía Municipal, cuyos agentes vieron la puerta del comercio con los cristales fracturados, que también presentaba signos de apalancamiento y golpes en las cerraduras, además de que localizaron en uno de los maceteros próximos el martillo con el que habría golpeado el escaparate.

Asimismo, la requirente se entrevistó con los policías en el lugar y reconoció sin ningún género de dudas al varón como el autor de los golpes sobre el escaparate, por lo que los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su custodia y continuar con el trámite del atestado policial. El varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.