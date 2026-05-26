Detenido en Valladolid por segunda vez en un mes en posesión de droga cuando portaba 11 gramos de cocaína rosa

Archivo - Sucesos.- En libertad un 'sintecho' tras robar en un bar de Valladolid 476 euros, una tablet y tres cajas de cruasanes - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un inviduo que portaba 11 gramos de cocaína rosa en el que supone su segundo arresto por tráfico de drogas en un mes.

Los hechos se produjeron a las 17.00 hors del sábado, día 23, cuando agentes que patrullaban uniformados en un vehículo con distintivos realizaban labores de prevención de la delincuencia en la zona de calle Salud, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Durante el servicio, observaron a tres individuos que procedían de la calle Casasola y atravesaban el túnel peatonal en dirección a la citada vía. Dos de ellos eran conocidos por los agentes como portadores habituales de sustancias estupefacientes.

Así, los funcionarios procedieron a la identificación de los tres varones y a un cacheo preventivo de seguridad en el que localizaron a uno de ellos un bulto que generó sospechas, especialmente porque el individuo había manifestado previamente que no portaba nada.

El bulto resultó ser una bolsa de autocierre que contenía en su interior otra bolsa del mismo tipo con una sustancia pulverulenta de color rosa, con un peso total de 11,04 gramos.

ARRESTO Y TRASLADO

Dado que la cantidad intervenida superaba ampliamente la destinada al consumo diario por persona, los agentes informaron al varón de su detención por un delito de tráfico de drogas y procedieron a su traslado a dependencias policiales.

Tras las comprobaciones policiales realizadas, se constató que al detenido se le había detenido previamente por un delito de tráfico de drogas el 19 de abril, poco más de un mes antes de este último arresgo.

La sustancia intervenida fue sometida a la prueba Drogo-Test en dependencias policiales y arrojó un resultado positivo a metanfetamina en una cantidad que, según las tablas de valoración, alcanzaría un valor en el mercado ilícito de 609,85 euros.

El detenido quedó custodiado en dependencias policiales hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con la obligación de comparecer ante la Justicia cuando así se le requiera.