Detenido un varón como presunto autor del incendio de Puercas de Aliste (Zamora)

Un vehículo y un agente de la Guardia Civil en los incendios en Zamora - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio forestal originado en Puercas de Aliste, fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 que ha arrasado más de 4.000 hectáreas en la provincia.

La detención se ha llevado a cabo en la mañana de este jueves, 14 de agosto, por parte del Seprona de la Comandancia de Zamora en el marco de una investigación realizada por la Guardia Civil de Castilla y León que se inició tras originarse este fuego el pasado lunes 11 de agosto, según ha informado la propia Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

El incendio, que se elevó a IGR 2 el mismo día a las 19.25 horas, ha arrasado 4.500 hectáreas, ha afectado a las localidades de Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnandez de Tábara.

Castilla y León enfrenta una oleada de incendios, ante los que, por el momento se ha detenido también a otra persona por el originado entre Cuevas del Valle y Mombeltrán (Ávila), un trabajador de extinción de incendios que lo habría provocado por interés laboral.

Asimismo, en relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León), en el que se vieron afectadas dos hectáreas, el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León detuvo el miércoles 13 a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.