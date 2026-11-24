Hojas blancas con sustancias estupefacientes que el detenido pretendía introducir en la cárcel de Daroca. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 55 años y vecino de la localidad soriana de Matamala de Almazán, cuando pretendía introducir anfetamina impregnada en hojas de papel en el Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza), según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Al detenido se le intervino un paquete que contenía siete hojas de papel, aparentemente impregnadas de sustancias estupefacientes, y que pretendía introducir en el Centro Penitenciario de Daroca. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre, cuando se recibió un aviso en la central de emergencias de la Guardia Civil (062) solicitando la presencia de una patrulla en el Centro Penitenciario de Daroca ante la sospecha de un posible intento de introducir sustancias estupefacientes.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con un varón que manifestó tener un familiar interno en el centro y que, por encargo del mismo, debía llevarle un paquete, sin conocer el contenido del mismo.

En presencia y colaboración voluntaria de esta persona, la Guardia Civil procedió a la apertura del embalaje y localizó en su interior siete hojas blancas, de tamaño DIN-A4, que presentaban indicios de estar impregnadas de una sustancia indeterminada.

Tras acompañar a los efectivos a dependencias policiales de la Guardia Civil de Daroca, se efectuó un análisis preliminar, mediante un dispositivo de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo, supuestamente compatible con anfetaminas.

Por estos hechos, se procedió a la detención del varón como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.