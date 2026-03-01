Detenidos tres jóvenes con casi 20 gramos de drogas y 700 euros en efectivo en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública a los que encontraron casi 20 gramos de cocaína, hachís y MDM y 700 euros en efectivo en una zona de aparcamientos junto a una discoteca de la capital.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de febrero, cuando una dotación policial patrullaba en una zona de aparcamientos próxima a una conocida discoteca de la capital y al verla un joven se dirigió rápidamente hacia un vehículo estacionado en cuyo interior había otros dos varones.

Los agentes se percataron de su urgencia lo que levantó sus sospechas y procedieron a identificar a los tres hombres por si tuvieran alguna requisitoria en vigor.

En todo momento los tres individuos se mostraron "muy nerviosos y esquivos" con las preguntas que les formulaban los agentes, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Comprobadas las bases de datos policiales, los agentes tuvieron conocimiento de que a uno de los tres jóvenes le figuraba antecedentes por delitos contra la salud pública, por lo que solicitaron la ayuda de otra dotación y procedieron a un registro más exhaustivo de las pertenencias de los varones y del vehículo.

En el registro se les intervinieron más de 700 euros, de cuya procedencia los jóvenes no dieron respuesta coherente a los agentes. Asimismo se les intervino un total de 11,4 gramos de cocaína, 4,3 gramos de cocaína rosa o tusi, 1,4 gramos de MDMA y 2,6 gramos de hachís.

Los jóvenes se valían de una caja de ocultación magnética, así como de escondrijos tales como el guardapolvo de la palanca de cambios para intentar que los agentes no localizaran la droga.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 954 euros.

Por la cantidad de droga y dinero intervenido, los agentes procedieron a la detención de los tres jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales, donde han permanecido bajo custodia hasta la finalización del atestado policial, por lo que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.