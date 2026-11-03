Detienen a dos hombres en Valladolid cuando robaban combustible en una empresa de construcción

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un varón por hacerle un corte en un dedo a otro y amenazarle con pegarle "un tiro" - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos durante la madrugada del pasado 1 de noviembre mientras sustraían combustible en las instalaciones de una empresa de construcción.

La intervención se inició después de que la Sala del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 recibiera el aviso de una central de seguridad por el salto de la alarma en el recinto empresariala, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Policía Nacional, que descubrieron un agujero practicado en la valla perimetral y efectuaron una batida por el interior del predio. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Municipal localizaron y retuvieron a dos individuos que se encontraban agazapados, equipados con guantes, linterna, un alicate y prendas para ocultar su rostro.

En la inspección posterior de las instalaciones, los policías nacionales han hallaron una furgoneta cuya placa de matrícula delantera permanecía tapada con cinta aislante y que transportaba en su interior 33 garrafas de combustible. Asimismo, intervinieron un segundo vehículo, un turismo abierto registrado a nombre de uno de los retenidos, en el que había una goma y un embudo empleados para la extracción y sustracción del carburante.

Las comprobaciones policiales han permitido confirmar que los arrestados se correspondían con los sospechosos interceptados por la dotación municipal. Del mismo modo, los agentes informaron a un responsable de la mercantil afectada, quien se personoó en la zona, sobre el procedimiento para formalizar la denuncia correspondiente.

Ambos individuos han permanecido bajo custodia en dependencias de la Policía Nacional mientras se instruían las diligencias y, con posterioridad, han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.