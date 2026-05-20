Detienen a seis personas al desmantelar una organización criminal en Salamanca tras el atraco a una joyería

Materia incautado - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, en el marco de la operación 'Vulneres', han desmantelado una organización criminal especializada en cometer delitos contra el patrimonio y contra la salud pública, en concreto, cuatro hombres de origen español, croata y albanés han sido detenidos como presuntos integrantes del grupo que ha sido detectado tras el atraco a una joyería.

La investigación comenzó el pasado abril tras registrarse un robo con violencia en una joyería de la localidad de Santa Marta de Tormes, donde uno de los implicados, ataviado con una careta, causó lesiones con un arma de fuego al propietario del establecimiento. A raíz de estos hechos, los especialistas de la Policía Judicial iniciaron las pesquisas correspondientes, incluyendo la inspección técnico ocular y la toma de declaración a testigos, lo que permitió identificar a un sospechoso con numerosos antecedentes penales.

El análisis de los movimientos de este individuo llevó a los agentes a localizar a otras tres personas que operaban bajo su liderazgo, según ha explicado ante los medios de comunicación la teniente Carbajo Pérez, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La portavoz ha enumerado el despliegue policial de la operación, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Nacional, la USECIC, el equipo Pegaso para el vuelo de drones, el servicio cinológico de detección de drogas y la oficina de Protocolo, bajo la dirección del equipo de patrimonio de la comandancia.

Los implicados residían en dos municipios del alfoz de Salamanca, en concreto Villares de la Reina y Aldeaseca de la Armuña, desde donde se desplazaban para cometer los delitos a bordo de un vehículo sustraído en la provincia de Guadalajara al que habían colocado placas de matrícula falsificadas.

Asimismo, la Guardia Civil ha descubierto que la organización operaba en otras provincias y contaba con ramificaciones en varios puntos del territorio nacional, mientras que al líder le constaban dos señalamientos de búsqueda, personación y detención dictados por un juzgado de Pontevedra. Ante la gravedad de los hechos, este martes se han llevado a cabo entradas y registros en una vivienda y en una nave de Villares de la Reina y de Aldeaseca de la Armuña.

En estos inmuebles, los agentes han hallado la pistola, la careta y las matrículas falsas utilizadas en el atraco de Santa Marta de Tormes, las cuales se encontraban en la habitación del cabecilla. Entre los efectos intervenidos destacan cinco pistolas municionadas, una carabina, dos revólveres simulados, una pistola táser, cuatro chalecos con la inscripción de la Guardia Civil, defensas, un machete, herramientas para los robos, 400 plantas de marihuana y cocaína.

A los cuatro detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia con arma de fuego, tenencia ilícita de armas, lesiones graves, delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, usurpación de funciones y pertenencia a organización criminal, y han sido puestos a disposición judicial esta mañana.