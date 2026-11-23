SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, con domicilio en Madrid y con múltiples antecedentes policiales, como presuntos autores de 24 delitos de robo con fuerza cometidos en Segovia y en tres provincias limítrofes.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, ha culminado la operación 'Saltavallas' tras detectar un patrón delictivo itinerante a lo largo de 2025 de los dos hombres que han sido detenidos.

Los dos detenidos se desplazaban desde la Comunidad de Madrid en vehículos que previamente habían sido robados y que tenían las placas de matrícula dobladas, además de que con el fin de eludir la acción de la justicia y dificultar su identificación ante los sistemas de video vigilancia, los autores ocultaban su rostro mediante pasamontañas y empleaban guantes.

El 'modus operandi' consistía en trazar rutas transversales por el territorio provincial, con paradas en tres o cuatro localidades distintas en cada incursión y tras romper habitualmente las ventanas de los inmuebles, accedían al interior, donde registraban las estancias para apoderarse "exclusivamente" de dinero en efectivo y joyas de alto valor.

Asimismo, las diligencias permitieron situar a ambos individuos en el asalto a una industria quesera de Escalona del Prado (Segovia), donde además sustrajeron una furgoneta comercial para facilitar el transporte del género robado.

La investigación llevada cabo permitió identificar en primera instancia a uno de los implicados, cuya presencia quedó acreditada en la totalidad de los hechos delictivos, tras lo que se logró posteriormente la plena identificación y ubicación de su cómplice.

En total, se les atribuyen veinticuatro hechos delictivos perpetrados en las localidades segovianas de Torrecaballeros, Abades, Samboal, Cabañas de Polendos, Fuente el Olmo de Íscar, San Cristóbal de Cuéllar, Chañe, San Cristóbal de la Vega, Coca, Nava de la Asunción, Remondo, Basardilla, Muñopedro, Donhierro, Fuentepelayo y Escalona del Prado; además de en Nava de Arévalo y Sotillo de la Adrada (Ávila), Golmayo (Soria) y La Pedraja de Portillo (Valladolid).

Las diligencias policiales han sido dirigidas por las Plazas número 2 y 5 del Tribunal de Instancia de Segovia, así como por el Tribunal de Instancia de Cuéllar.