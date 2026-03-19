Dos detenidos por 25 robos de cable en repetidores de telefonía que quedaron inutilizados en Ávila y Segovia

Una de las instalaciones de repetidores afectada por los robos de cable. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a dos personas por 25 robos de cable de cobre en repetidores que quedaron inutilizados ubicados en once localidades de Segovia y una de Ávila, con unos daños estimados de 150.000 euros.

A los dos individuos, residentes en Azuqueca de Henares (Guadalajara), se les ha detenido como presuntos autores de 25 delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en repetidores de telefonía móvil de una conocida operadora, así como de un delito continuado de estragos, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación se inició a comienzos de noviembre de 2025, tras la recepción de un elevado número de denuncias por sabotajes en instalaciones de telecomunicaciones. Los hechos, que se prolongaban desde el mes de agosto, afectaron a repetidores situados en las localidades segovianas de Fresno de Cantespino, Castillejo de Mesleón, Ayllón, Arcones, El Espinar, Boceguillas, Cerezo de Arriba, Prádena, Villacastín, Fresno de la Fuente y Carabias así como en la abulense de Maello.

Los autores actuaban con un modus operandi perfectamente definido que consistía en acceder a los recintos técnicos y sustraer cableado de cobre, de forma que dejaban completamente inutilizados los repetidores, lo que provocaba provocando la interrupción de servicios esenciales como telefonía, datos, mensajería, teleasistencia y comunicaciones de emergencia.

La magnitud del daño generado situaba a la población en un escenario de "riesgo evidente", ha apuntado la Guardia Civil, que ha explicado que, a partir de este patrón delictivo, se articuló una investigación que, tras un minucioso análisis de indicios, permitió identificar un vehículo presente en varios de los escenarios afectados.

Su seguimiento condujo a dos individuos que lo utilizaban de forma habitual y que se desplazaban desde Azuqueca de Henares para perpetrar los robos.

Las pesquisas revelaron además que el cobre sustraído era vendido posteriormente en dos establecimientos de la misma localidad y que los beneficios obtenidos estaban destinados a sufragar un viaje a sus países de origen durante las fechas navideñas.

Una vez acreditada su presunta participación en los hechos, se procedió a la detención de ambos individuos, con numerosos antecedentes penales por hechos similares, tras lo que fueron puestos a disposición Tribunal de Instancia Civil y de Instrucción de Sepúlveda (Segovia).