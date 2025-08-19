Dos detenidos por intentar pasar cocaína, hachís y ketamina durante visitas a presos de Villanubla (Valladolid)

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, al tratar de introducir cocaína, hachís y ketamina durante la realización de visitas al Centro Penitenciario de Villanubla.

Según informa la Subdelegación del Gobierno y conforme a los protocolos establecidos por el centro para el acceso a las visitas, los funcionarios de prisiones detectaron que los detenidos podían portar las sustancias estupefacientes.

Fue el jefe de Servicio de la Prisión el que dio aviso a la Guardia Civil para verificar que estas personas portaban la droga, hecho que fue confirmado por lo que se procedió a la detención de ambas.

En los registros personales se localizó un total de 1'74 gramos de cocaína, 26'54 gramos de hachís y 36 pastillas de ketamina. La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.